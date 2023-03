Le Japon et la Corée du Sud tentent de clore une décennie de brouille lors d’un sommet historique

Pressés par Washington, harcelés par Pyongyang et Pékin, le Japon et la Corée du Sud esquissent un prudent rapprochement.

Correspondant à Tokyo

Ce jeudi, peu avant l’entame de la visite d’Etat du président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Tokyo, un missile balistique intercontinental nord-coréen s’est abîmé en mer du Japon. C’est le cinquième projectile lancé cette semaine vers l’archipel et le dixième au moins depuis janvier, après une année 2022 qui a vu le Japon mis en alerte à 37 reprises par le lancement de plus de 70 missiles nord-coréens au total. Soit autant en un an que tous les missiles tirés en un quart de siècle par Kim Yong-il et Kim Il-sung, le père et le grand-père de Kim Jong-un.

La veille, déjà, en mer de Chine orientale cette fois, un navire chinois avait pénétré dans les eaux territoriales japonaises à proximité d’îlots nippons revendiqués par Pékin puis harcelé un chalutier local. Tokyo a déploré 28 intrusions de ce type en 2022.