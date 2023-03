Notre talk «Au cœur des Zèbres»: «Felice Mazzu a les armes pour surprendre l’Antwerp» (vidéo)

Ce dimanche, à 13h30, le Sporting de Charleroi se rend à l’Antwerp, 3ème au général.

Après le revers 0-1 à la maison contre OHL, les Zèbres ont sans doute utilisé leur dernier joker dans la course au top 8. A Deurne, les hommes de Felice Mazzù ont l’occasion de se relancer. À Charleroi, le changement de coach a fait du bien. Avec Mazzù sur le banc, le Sporting carolo se porte mieux défensivement avec un onze où le T1 mise davantage sur l’expérience. Celles des luttes pour une place en PO1 par le passé seront aussi utiles. Tout comme le « team building » organisé en milieu de semaine. De quoi resserrer les liens et trouver la lumière pour davantage d’efficacité devant le but ? Un point clé pour les Carolos comme la gestion des suspensions et des blessures.