Bret Easton Ellis contre les «sensitivity readers»

Les « sensitivity readers » sont des relecteurs qui traquent les descriptions et les qualificatifs qui pourraient offenser certaines communautés dans les romans à paraître et même dans les rééditions. Roald Dahl a ainsi été « caviardé » en Grande-Bretagne. L’auteur américain a contré ces relecteurs d’un nouveau genre à Paris dernièrement, et Livres-Hebdo le rapporte. « Il serait impossible que je réécrive aujourd’hui American Psycho ! » a-t-il lancé. « Ce qui est ironique quand on voit tout l’argent que se fait ma maison d’édition sur ce titre, et dont je ne touche que 10 % ! »