Master en médecine: Ecolo ne veut pas d’une majorité alternative, pour l’instant

Après la sortie de Paul Magnette (PS) et de Georges-Louis Bouchez (MR), c’est au tour d’Ecolo de réagir à la menace du président socialiste. Pour le troisième parti de la majorité, le dossier des habilitations en médecine ne nécessite pas l’aide d’une majorité alternative au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Du moins pour l’instant. « Pour nous, il est clair qu’une solution doit être dégagée au sein du gouvernement », affirme le député écologiste Manu Disabato.

Le parti Ecolo, également favorable à la création d’un master en médecine à l’UMons et d’un master en médecine générale à l’UNamur, se veut prudent. « Une réunion a lieu lundi prochain avec les chefs de cabinet pour préparer la séance de jeudi au gouvernement », poursuit Manu Disabato. « Le gouvernement a déjà passé des écueils difficiles. Parfois, on a des positions divergentes. Ici aussi, il faut avancer et trouver un compromis. »

« Mauvaise foi »

Mercredi, après plusieurs semaines de débats animés, le président du PS avait, lui, opté pour un passage en force. « Moi j’irai jusqu’au bout, et je le dis : s’il le faut, nous voterons avec une majorité alternative au Parlement de la Communauté française, parce qu’on ne peut pas empêcher le Hainaut de se développer », a déclaré Paul Magnette à nos confrères de RTL-TVi.

Si Ecolo joue la carte de l’apaisement, il maintient fermement sa volonté de voir voter les 57 habilitations, dont celles en médecine. « Nous avons mis des pistes sur la table, notamment au niveau du coût. Une solution pourrait être de financer la création des deux masters à hauteur de 85 % en appliquant la règle des nombres plafond, au lieu de 100 % pour les universités de taille moyenne. »

Le député écologiste estime que le mouvement réformateur doit cesser ses « petits jeux ». « Nous dire que l’UMons et l’UNamur pourraient demander un hôpital universitaire, c’est de l’intox. Le reste est de la mauvaise foi », dénonce Manu Disabato. « J’espère que le MR va arrêter d’être inflexible et qu’il va se bouger pour trouver une solution. Il ne faudrait pas que Valérie Glatigny mette à mal les 55 autres habilitations. »