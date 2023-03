David Giannoni: «La poésie ne sert à rien: elle est indispensable»

Une journée mondiale de la poésie ? Et pourquoi pas ? Ce 21 mars, tous les yeux se tournent vers Madame la poésie et deux événements lui sont consacrés pour l’occasion : le Nouvel An poétique à Amay le 18 mars et Tournai, ville en poésie jusqu’au 8 avril.

En 1999, l’Assemblée générale des Nations unies et l’Unesco attribuent la date du 21 mars à la Journée mondiale de la poésie. Ces journées permettent d’éclairer bien des causes comme l’éducation, l’art, les patrimoines ethniques, la planète, la lutte contre la discrimination, les droits de l’homme… L’idée de réserver une journée pour la poésie peut sembler curieuse mais, en vérité, celle-ci incarne un microcosme qui réunit tous les êtres humains. On la retrouve partout à travers le monde et depuis la nuit des temps. Cette journée internationale est motivée par de nombreuses aspirations, parmi lesquelles émergent la promotion de la lecture, l’invitation à l’écriture, une transmission amplifiée de la poésie dans le monde mais aussi l’intention de « donner une reconnaissance et une impulsion nouvelles aux mouvements poétiques nationaux, régionaux et internationaux ». David Giannoni, auteur et fondateur de multiples projets poétiques a répondu à nos questions.