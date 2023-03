Ronny Deila a mis les choses au clair avec Noah Ohio après la défaite du Standard à Bruges: «Il est désolé pour ce qu’il a fait»

Lors de sa sortie à Bruges dimanche dernier, Noah Ohio avait manifesté son mécontentement après avoir été remplacé par Ronny Deila alors que le Standard était mené. Ce qui n’avait pas plu au coach norvégien, qui l’avait fait savoir après le match. « J’espère que c’est la première et la dernière fois que je vois ça », avait-il déclaré. « Je prends mes décisions en tant que coach, lui sur le terrain en tant que joueur. Nous devons être loyaux. Ma porte est ouverte, donc il peut sans soucis venir en discuter avec moi. »

Et les deux hommes ont pu revenir sur cet incident, comme l’a expliqué Deila en conférence de presse ce jeudi : « On s’est expliqué. Nous avons passé une heure encore ce jeudi à débriefer le match afin qu’il comprenne ce que j’attends. Il est désolé pour ce qu’il a fait. Il m’a dit que cela ne se reproduirait plus et je le crois. Le plus important est qu’il ait conscience que sa performance n’était pas suffisante. »