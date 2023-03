De retour chez lui, l’élève Kompany a bien grandi

Vincent Kompany face à Pep Guardiola, c’est assurément l’image de l’élève qui retrouve son maître. Ce samedi (18h45), « Vince The Prince » revient en quelque sorte sur les bancs de l’école, à l’Etihad Stadium, là où il a vécu ses plus beaux moments de joueur. Pour la première fois, et ce, dans le costume d’entraîneur de Burnley. Malgré ce duel face à son club de cœur dans le cadre de la mythique Coupe d’Angleterre, le Belge – dont la cote a grimpé en flèche outre-Manche ces derniers mois – sera chaleureusement accueilli par le public mancunien qui n’a pas oublié ses onze saisons de bons et loyaux services. Emotions garanties.

1 La Premier League lui tend les bras