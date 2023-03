Paris-Roubaix: un troupeau de chèvres désherbe la mythique Trouée d’Arenberg (photos)

Le 9 avril prochain, la Trouée d’Arenberg verra défiler le gratin du cycliste mondial à l’occasion de Paris-Roubaix. En attendant, ce sont des acteurs bien différents qui foulent ces pavés mythiques.

Depuis plus d’un mois, une quarantaine de chèvres et moutons parcourt les 2 300 mètres de ce secteur pavé. L’objectif de cette opération baptisée « Les Biquettes de l’Espoir » : désherber la Trouée d’Arenberg. Si par le passé ce nettoyage était mécanique, les organisateurs ont souhaité trouver une alternative plus écologique. C’est ainsi que la solution de l’éco-pâturage s’est imposée.

« On s’était rendu compte pendant la période du Covid, où la section n’avait pas été utilisée pendant plus de deux ans, que la nature reprenait rapidement le dessus. C’était devenu presque une prairie », a expliqué Thierry, le directeur du parcours de Paris-Roubaix, à l’AFP.