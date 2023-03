Le ministre des Sports ukrainien: «Les Jeux ont connu des épisodes sanglants. Je ne voudrais pas que l’histoire se répète»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports ukrainien Vadym Guttsait se bat pour tenir Russes et Biélorusses en dehors des compétitions internationales. Après un an de guerre, le bel élan de solidarité du mouvement olympique s’érode, ouvrant de plus en plus la porte à un retour de l’agresseur.

Vadym Guttsait n’aurait jamais dû se retrouver là. L’air usé, fatigué mais déterminé à répéter encore et encore son message : s’il vous plaît, ne laissez pas les Russes revenir, ici on se bat, ici on meurt. Avant de faire carrière dans les instances sportives, ce natif de Kiev a été champion d’escrime, remportant l’or au sabre aux JO de 1992 dans une équipe conjointe aux pays de l’ex-URSS, Russes compris. En 2014 encore, il appelait à l’apaisement avec les « frères » russes – « Nous devons être amis et nous respecter les uns les autres ». C’était il y a une éternité. Depuis un an, le ministre se démène pour aider ses athlètes à s’entraîner à l’étranger, sur le terrain diplomatique, il se bat pour maintenir Russes et Biélorusses hors des compétitions internationales. Une guerre dans laquelle il perd de plus en plus de terrain. Le CIO a appelé fin février à réintégrer Russes et Biélorusses dans les compétitions internationales, ouvrant la voie à un retour sous bannière « neutre » aux Jeux olympiques.