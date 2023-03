Exposition: dans les bottes de Johnny

C’est quelque chose, quand même, les bottes d’un homme. Tout ce qu’elles ont foulé, tout ce qu’elles ont dansé. Et les bagues, c’est quelque chose, les bagues d’un homme. Tout ce qu’elles ont frôlé, serré, caressé. Pas étonnant qu’on pleure devant, comme confie la jeune femme de l’entrée : « Pas mal de fans pleurent, oui. Certains sont venus quarante fois. Et dans la salle avec son collier en forme de croix, il y en a qui s’agenouillent et qui prient. »

L’expo Johnny Hallyday à Brussels Expo (1) est un sanctuaire. Hormis les guitares du chanteur, ses motos, son bureau reconstitué avec ses trophées, ses livres, ses DVD, ses couteaux et ses photos, elle consacre une immense partie de son espace à ses costumes de scène signés Dior, Saint Laurent, Balenciaga, Gaultier, Gucci, Alexander McQueen, Chanel… révélant de la star une facette inattendue : celle de gravure de mode.