Julian Alaphilippe: «Wout van Aert est le grand favori de Milan-Sanremo»

C’est forcément de bonne guerre. Et glissé avec un sourire franc. « Sur Tirreno, c’est Wout qui m’a le plus impressionné. Il a vraiment fait quelque chose de fou. Quand il roulait en tête, c’était vraiment incroyable. Il doit être en très bonne forme… Wout est le grand favori des courses à venir », a lancé Julian Alaphilippe au sortir de l’épreuve transalpine. Un petit coup de pression en passant, gratuit, comme une tape dans le dos venant du Français vainqueur de la Primavera il y a quatre ans. Et deuxième l’année suivante pour un souffle, dominé par… Wout van Aert.