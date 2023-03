Les supporters des Diables rouges répondent présents: 700 fans seront en Suède, 1.800 en Allemagne

Près de quatre mois après l’élimination précoce en phase de poules de la Coupe du monde au Qatar, les Diables rouges prennent à un nouveau départ sans le capitaine Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet, mais avec un nouveau sélectionneur, une nouvelle direction sportive et aussi une nouvelle campagne pour les supporters, appelée #WIRSCHAFFENDAS, une référence aux racines du nouveau sélectionneur, à la troisième langue nationale et au pays hôte du Championnat d’Europe.

La nouvelle campagne, qui succède à #DEVILTIME, vise à rapprocher plus que jamais les supporters et les joueurs. Et le succès est déjà au rendez-vous compte tenu du nombre important de supporters pour les matchs à l’extérieur. Des navettes en bus seront également prévues pour le match amical contre l’Allemagne. L’idée est que les bus des supporters belges se rassemblent sur un parking à Eupen et se dirigent de là vers Cologne. Des séances d’entraînement seront à nouveau ouvertes à Tubize et des rencontres entre supporters et jeunes joueurs auront lieu.