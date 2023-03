Standard: comment Merveille Bokadi est devenu indéboulonnable aux yeux de Ronny Deila

Il trône au cœur de la défense des Rouches. Merveille Bokadi est devenu la valeur sûre de Ronny Deila. La plus belle preuve est qu’il demeure sur 25 titularisations de rang en championnat, étant de surcroît le joueur de champ qui compte le plus de temps de jeu de l’effectif liégeois : 2.298 minutes ! Preuve qu’il rassure tant le Norvégien que ses équipiers, non seulement par sa solidité dans les duels et son positionnement défensif, mais aussi grâce à sa propension à jouer vers l’avant. Une caractéristique qu’il doit à sa polyvalence.

« Au Congo, j’évoluais en nº10 », rappelle le natif de Kinshasa. « J’ai ensuite reculé dans le jeu : en 6. Pour enfin être positionné en défense, d’abord en équipe nationale, puis au Standard. Cette expérience du milieu de terrain me permet de sortir la balle proprement. Oui, il arrive que je prenne des risques, mais mon jeu est ainsi fait. Je ne pense jamais à dégager le ballon en tribune, même sous pression. Mon ambition est, sans la moindre appréhension et lorsque le jeu le permet, de monter pour casser les lignes, cela peut parfois nous donner l’avantage. »