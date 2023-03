A un an des élections, nos gouvernements tanguent ou patinent

Le gouvernement francophone sous la menace d’une majorité alternative, le bruxellois bloqué, le flamand déchiré, le wallon engourdi, le fédéral fébrile… A un an des urnes, partout, les partis-partenaires se toisent.

Dans quel état se trouvent nos gouvernements à un an des élections de mai 2024 ? Ça tangue, ça patine, ça piétine, faites votre choix. La controverse qui agite le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à propos du master en médecine à l’Université de Mons le montre à son tour : partout, les coalitions aux affaires ont beaucoup de mal à décider désormais, les partenaires se neutralisent plus ou moins et, c’est remarquable, les blocages, quand il y en a, tiennent à des dossiers, disons mineurs, ou ponctuels, en tout cas des dossiers qui n’ont pas une dimension politique générale.