Podcast - Van Aert ou van der Poel pour gagner Milan-San Remo, le premier monument de la saison?

En cyclisme, la saison des classiques débute ce week-end avec Milan-San Remo. C'est la Primavera, l’un des cinq monuments, la plus longue des courses prestigieuses et celle qui lance véritablement la saison. Côté favoris, on attend Wout van Aert bien sûr, vainqueur en 2020. On attend son meilleur ennemi, Matthieu Van der Poel et le meilleur coureur du monde, Tadej Pogacar. La course aura lieu samedi. Notre expert cyclisme, Stéphane Thirion est déjà sur place. On l’a appelé pour qu’il nous dresse le portrait de l'épreuve.

