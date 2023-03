Réforme des retraites en France: le choix de la force de Macron met le pays en ébullition

L’incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis, bâti par les deux Assemblées, écarté. Cette réforme est nécessaire. » Il est quinze heures cinq ce jeudi dans un hémicycle comble et tendu à l’extrême quand Elisabeth Borne entame un discours pratiquement inaudible. Les députés Insoumis viennent d’entonner à pleins poumons une « Marseillaise » qui recouvre totalement la voix de la Première ministre. Le poing levé, les pancartes brandies, ils hurlent : « Démocratie ! » Au perchoir, les yeux de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sont écarquillés. Quelques minutes plus tôt, alors que les tambours de la garde républicaine avaient déjà retenti, le gouvernement, trahissant son affolement, n’était pas encore là. Il avait fallu suspendre la séance. Les ministres étaient arrivés quelques minutes plus tard sous une immense huée.