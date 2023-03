Rallye du Mexique: la chance de Thierry Neuville, ou l’habitude de Sébastien Ogier ?

Thierry Neuville espère profiter du rallye du Mexique pour revenir sur Tänak et Rovanperä au championnat. Mais comme d’habitude, c’est Ogier qui pourrait coiffer le sombrero réservé au vainqueur.

Ott Tänak, Kalle Rovanperä, Thierry Neuville et Elfyn Evans, qui occupent dans cet ordre les quatre premières places du Mondial des rallyes, parviendront-ils enfin à inscrire leur nom au palmarès du rallye du Mexique – troisième manche du championnat 2023 –, dimanche dans la région de León ? Ou est-ce à Sébastien Ogier que reviendra le privilège d’enfiler les santiags et de coiffer le sombrero réservés au vainqueur ? Et ce pour la septième fois en ce qui le concerne, encore un record !