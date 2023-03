Ring de Bruxelles: ce qui va changer pour les automobilistes

Durant l’année 2023, neuf chantiers sont prévus à plusieurs endroits sur le ring de Bruxelles. Un chantier de grande envergure a d’ailleurs débuté au début du mois de mars au carrefour des Quatre-Bras, croisement du Ring avec l’avenue de Tervueren. L’ensemble des travaux termineront en 2025.

D’ici là, les automobilistes craignent le pire concernant la circulation. « Il y avait une urgence. On va réaménager ce ring pour le rendre plus fluide, plus sûr et plus lisible. On travaille avec un programme multimodal pour permettre les travaux sur le ring, mais aussi la construction de cyclostrade, des ponts cyclables et d’autres choses », explique Marijn Struyf, porte-parole de De Werkvennootschap à BX1. L’idée est de mettre en avant la mobilité douce.

Le nouveau pont du Drasop aura deux voies pour piétons et cyclistes, de 2,5 mètres de large chacune. Une voie de 3 mètres de large pour les voitures est prévue au milieu de la route, les automobilistes devront traverser le pont à tour de rôle. Les travaux proprement dits sont prévus pour l’automne 2023. Le pont devant normalement être mis en service à l’été 2024.