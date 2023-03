Le bouddhisme sur le point d’être reconnu en Belgique

La fin du chemin de la reconnaissance est proche pour celles et ceux qui suivent les enseignements de Bouddha. Dix-sept ans presque jour pour jour après la demande de l’Union bouddhique belge (UBB), la Belgique va reconnaître le bouddhisme comme une philosophie non confessionnelle, à l’image de la laïcité, et non comme un « culte », puisque le bouddhisme ne connaît pas de Dieu mais un guide.