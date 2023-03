Nouveau coup dur pour les Diables: Michy Batshuayi sort sur civières, en larmes, en Europa League (vidéo)

Nouveau coup dur pour les Diables rouges, à la veille de l’annonce de la première sélection de Domenico Tedesco. Michy Batshuayi, qui était titulaire lors du huitième de finale retour d’Europa League entre Fenerbahçe et Séville, est sorti sur blessure à la 19e minute de jeu.

Le Diable rouge s’est arrêté en pleine course et a dû être évacué sur civière, en larmes. Probablement victime d’une déchirure, il va vraisemblablement devoir déclarer forfait pour les matches des Diables contre la Suède et contre l’Allemagne. Après Youri Tielemans et Thorgan Hazard, Domenico Tedesco devra donc se passer d’un troisième cadre de la sélection.