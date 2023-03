L’école sera (presque) gratuite jusqu’en deuxième primaire

L’école est gratuite. C’est le prescrit constitutionnel. Pourtant, entre la théorie et la réalité, il y a les factures que reçoivent les parents et les dépenses complémentaires auxquelles doivent consentir les familles. Certaines sont justifiées. D’autres pas du tout. Mais parmi celles qui sont justifiées, une partie ne le sera plus demain au début des primaires. C’est le sens du décret « gratuité » que la Fédération Wallonie-Bruxelles implémente progressivement dans le monde scolaire. Après les maternelles à la rentrée 2021, ce sera au tour des élèves des deux premières années primaires et du premier degré de maturité de l’enseignement spécialisé de bénéficier du système à partir de la rentrée d’août 2023. Rappel des dispositions existantes et décodage des nouveautés.

