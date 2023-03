Les Racines élémentaires de Richard Malka: «Enfant, je n’avais pas d’autre choix que de réussir et de m’élever»

L’avocat historique de « Charlie Hebdo » s’est rarement exprimé sur son parcours. Il raconte ici sa spectaculaire ascension sociale, et constate une souffrance intime : jeune, il était obsédé par le besoin de gagner. A 54 ans, il a le sentiment d’avoir perdu sur l’essentiel.

On connaît L’homme qui rit, de Victor Hugo. Richard Malka, c’est l’homme qui sourit. Qu’importe les circonstances, favorables, complexes voire parfois dramatiques, l’avocat de Charlie Hebdo, de Mila et Benjamin Griveaux ne se départit jamais de son sourire. On le lui fait remarquer, alors qu’il nous raconte son parcours de vie. Il acquiesce, en faisant sienne la citation de Marc Aurèle : « la douceur est invincible ».