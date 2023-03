Podcast – Crise bancaire: vers une spirale infernale?

L’action Crédit Suisse a dégringolé mercredi, ce qui a créé une panique dans tout le marché européen. Fin de la semaine passée, deux banques américaines ont déjà été déclarées en faillite.

Doit-on craindre une crise bancaire ? Comment les banques centrales peuvent-elles intervenir pour stabiliser l’économie ? Cela sera-t-il suffisant pour maintenir les banques debout ? On analyse étape par étape avec Dominique Berns, notre spécialiste économie.

Un mot de cyclisme, la saison des classiques débute ce week-end avec Milan-San Remo. La Primavera, l’un des 5 monuments, la plus longue des courses prestigieuses… Et celle qui lance véritablement la saison. Du côté des favoris, on attend Wout van Aert bien sûr, vainqueur en 2020. On attend son meilleur ennemi, Matthieu Van der Poel et le meilleur coureur du monde, Tadej Pogacar. La course aura lieu samedi. Notre expert cyclisme, Stéphane Thirion est déjà sur place. On l’a appelé pour qu’il nous dresse le portrait de la course.