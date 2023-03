Matériaux critiques: le plan de l’Europe pour réduire sa dépendance

Niobium, scandium, tantale, vanadium… ces noms qui n’évoquent pour beaucoup que de lointains cours de chimie font partie d’une liste de 34 métaux et minéraux que la Commission européenne considère comme « critiques ». Ils sont essentiels pour la transition environnementale et numérique puisqu’ils entrent dans la fabrication des batteries, des éoliennes, des véhicules électriques, des semi-conducteurs… Ils sont aussi très importants pour des secteurs stratégiques comme l’industrie spatiale, la défense, la santé… Le problème, c’est que l’Europe dépend largement de l’étranger pour se les procurer. Et parfois d’un seul ou deux pays. 97 % du magnésium – alliages légers pour les secteurs de l’industrie automobile et de l’électronique – provient de Chine.