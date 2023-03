Peter Sagan avant Milan-Sanremo: «Si je gagne, je prends ma retraite tout de suite»

Sept fois parmi les cinq premiers à Sanremo, Peter Sagan, qui a annoncé qu’il allait progressivement raccrocher, rêve encore du Monument. « Je ne sais pas si je peux gagner. Nous verrons bien. Cela dépend du déroulement de la course et de ma forme du jour. Tout peut arriver, on ne sait jamais. »

Et quand le Slovaque de la formation TotalEnergies dit « tout peut arriver », on pourrait même avoir tendance à le croire. « Si je gagne, je prendrai ma retraite tout de suite », a-t-il plaisanté. « Non, c’est une blague. Mais attendons de voir ce qui se passera samedi… »