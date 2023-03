Météo: jusqu’à quand profitera-t-on d’un temps ensoleillé?

Cette nuit, le temps restera sec avec des éclaircies à certains moments, mais également de nombreux nuages de moyenne et de haute altitudes. Les minima seront compris entre 4 et 9 degrés sous un vent modéré de sud à sud-est.

Vendredi, le temps restera globalement nuageux et quelques averses pourront se développer en cours de journée sur l’ouest et le nord-ouest. Sur les autres régions, le risque de pluies n’est pas exclu, mais il fera globalement sec. Les maxima atteindront encore 12 à 14 degrés en Ardenne et 15 à 17 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest avec la possibilité de quelques rafales de 50 km/h.