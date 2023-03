Crise de l'accueil: la Ligue des droits humains apporte son soutien aux «squatteurs» de Saint-Josse

La Ligue des droits humains a organisé une partie de son conseil d’administration exceptionnellement en plein air jeudi devant le bâtiment appelé à accueillir le centre de crise national à Bruxelles, actuellement occupé par une septantaine de demandeurs d’asile depuis dimanche. «La Ligue des droits humains n’a pas vocation à se lancer dans l’action directe. Face à un gouvernement multirécidiviste qui a décidé de faire fi des droits des personnes demandeuses de protection internationale et des principes élémentaires de l’Etat de droit, il ne nous reste plus que l’action symbolique», écrivait Edgar Szoc, le président de la Ligue, sur Facebook en amont du conseil d’administration. «C’est un peu une défaite d’être ici. On n’a jamais eu autant de victoires judiciaires qu’en 2022 et on n’a jamais connu une situation aussi mauvaise», s’est d’abord exprimé le président de la ligue.

Les administrateurs ont évoqué en grande partie la situation des demandeurs d’asile et la crise de l’accueil que traverse la Belgique depuis un an et demi. Le conseil a notamment souligné les différentes décisions qui ont été prises ces derniers jours, notamment celle du président du tribunal de première instance de Bruxelles permettant l’accès de nourriture et de soins à l’intérieur du bâtiment et celle de la Régie des bâtiments, demandant une évacuation des lieux pour violation du droit de propriété. À lire aussi Crise de l’accueil: les «squatteurs» de Saint-Josse refusent la solution de Rudi Vervoort (PS) En outre, la décision prise par le gouvernement fédéral la semaine dernière concernant notamment l’ouverture de milliers de nouvelles places d’accueil, sans date précise, était à l’ordre du jour. Les administrateurs ont qualifié les décisions de «mesures pseudo pro-accueil qui ne résolvent rien dans l’immédiat».