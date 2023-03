Etats-Unis: dix agents de police et d’hôpital inculpés pour la mort d’un détenu noir

Sept policiers et trois agents hospitaliers ont été inculpés pour meurtre après le décès d’un détenu noir le 6 mars dans un hôpital psychiatrique de l’Etat américain de Virginie, a annoncé jeudi la procureure en charge du dossier.

Irvo Otieno, 28 ans, est mort il y a dix jours lors de son admission au Central State Hospital de Petersburg, à trois heures au sud de Washington, après avoir été transféré d’une prison locale en raison de son état mental.

Selon les premiers résultats de l’autopsie, il est mort par asphyxie alors qu’il « était retenu physiquement », a expliqué la procureure du comté de Dinwiddie, Ann Cabell Baskervill dans un communiqué. La procureure dispose d’une vidéo du drame, qu’elle ne souhaite pas rendre publique à l’heure actuelle, mais qui a été montrée jeudi à la famille du jeune homme.

« Même si mon fils était en pleine crise de maladie mentale, ce que j’ai vu est déchirant », a commenté sa mère Caroline Ouko lors d’une conférence de presse. Selon elle, la vidéo montre « sept agents sur un seul homme » et « ça dure » sans que personne n’intervienne. « Ils ont étouffé mon bébé », « ils l’ont traité comme un chien, pire qu’un chien », a-t-elle ajouté avec émotion.

D’après l’avocat de la famille, Ben Crump, le jeune homme était menotté et avait les chevilles entravées, et les sept policiers sont restés sur lui pendant douze minutes. Agés de 30 à 57 ans, ces sept employés du shérif du comté de Henrico ont été placés en détention et inculpés pour meurtre mardi. Trois agents de l’hôpital, âgés de 23 à 34 ans, ont été interpellés et mis en accusation sur le même chef jeudi.