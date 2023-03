Une soirée hors du temps pour l’Union

En déroulant face à Berlin (3-0), les Bruxellois se sont qualifiés avec autorité et style pour les quarts de finale de l’Europa League, dont le tirage au sort sera effectué ce vendredi à 13 heures.

Pour l’Union Saint-Gilloise, l’équation était à la fois simple et complexe, jeudi soir, au moment d’aborder ce 8e de finale retour face à l’autre Union, celle de Berlin cette fois : forte du joli résultat acquis sur la pelouse de l’actuel 3e de la Bundesliga (3-3), il lui fallait faire preuve d’audace pour espérer s’imposer et monter dans le… quart de finale de Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1960, à une époque où on parlait encore de la Coupe d’Europe des Villes de Foire.