Trois clubs belges en quarts de finale de Coupe d’Europe: ce n’est pas un record

Les 15 et 16 mars 2023 seront à marquer d’une pierre blanche dans les annales du football belge. L’Union, La Gantoise et Anderlecht poursuivent leur parcours européen après leur brillante accession au stade des quarts de finale. Un « festin » continental qu’on n’avait plus connu depuis la saison 1991-1992 quand Anderlecht avait participé à la première phase de poules de la Coupe des clubs champions (qui ne portait pas encore le nom de Ligue des champions) après avoir éliminé Grasshopper en 16e et le PSV en 8e. Seul le vainqueur de la poule (qui comportait le Panathinaikos, l’Etoile Rouge et la Sampdoria) pouvait aller en finale à Wembley…

En Coupe des vainqueurs de Coupe, le FC Bruges allait même se hisser en demi-finale en écartant l’Atlético Madrid tandis que La Gantoise, en Coupe UEFA, allait se casser les dents en quarts de finale sur le futur vainqueur (Ajax) .