Victor Boniface fait tourner les têtes: «Un transfert? Je pense juste à jouer, me sentir libre sur le terrain et ne pas me blesser»

Auteur d’une énorme prestation contre Berlin ce jeudi soir, Victor Boniface était rayonnant au moment de se présenter à la presse. « Je me sens fier, tout comme toute l’équipe. C’est une fierté d’arriver en quarts de finale. On n’aurait jamais cru à cela. Quand on a tiré Berlin, tout le monde était un peu déçu. On aurait voulu jouer contre des équipes comme Manchester United. Mais battre maintenant Berlin et passer au tour suivant, c’est juste magnifique. »

Et très humblement, l’attaquant nigérian ne tire pas la couverture à soi. « Je fais ma part du boulot. Je fais partie de l’équipe. Et bien sûr, je me sens bien ici. Mais j’avais regardé comment l’Union jouait avant de signer ici. Et je m’étais dit que cela allait me convenir. C’est pour cela que j’ai rejoint l’USG. »