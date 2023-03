Karel Geraerts après la qualification de l’Union en quarts de l’Europa League: «Je n’interdis à personne de rêver!»

Karel Geraerts, pouvait-on rêver plus belle rencontre que celle que vos joueurs ont livrée ce soir ?

Je suis très fier de mon équipe mais aussi de mon club, parce qu’il s’agit d’une superbe étape pour l’Union, qui jouait encore en D2 il y a deux ans et qui vient de se qualifier, ici à Anderlecht, pour les quarts de finale de l’Europa League face à une équipe du top en Allemagne.

Huit d’entre eux étaient d’ailleurs déjà présents en D2 et vous êtes un jeune entraîneur inexpérimenté. Est-ce que cela rend cet exploit plus savoureux encore ?

Certainement. Cela prouve en tout cas qu’on travaille bien, dans une ambiance extraordinaire et que j’ai un groupe à l’écoute, qui continue à progresser en s’amusant. Mes joueurs ont une nouvelle fois démontré qu’ils en voulaient énormément et ont obtenu une belle récompense pour leurs efforts.

Lors des deux derniers matchs à élimination directe, aux Rangers et à l’Antwerp vous n’aviez pourtant pas forcément répondu aux attentes. Or on n’a jamais eu ce sentiment d’impuissance, ce soir. On se trompe ?

Non. C’est la preuve qu’on apprend de ses erreurs. La plus grosse différence, c’est qu’on a pu jouer le retour à domicile et qu’on a su trouver la bonne balance attaquer et défendre face à une équipe qui était venue pour défendre et jouer les transitions. On a su être excellents dans notre jeu de possession, costauds dans les duels et très efficaces, aussi.

Tout le monde a joué un rôle important dans votre succès mais il est difficile de ne pas pointer la prestation de Boniface, non ?

Oui, il a été bon. Très bon, même mais il n’a pas été le seul. C’est l’équipe qu’il faut mettre en évidence, pas seulement Victor.

Certains joueurs ont affiché leurs ambitions d’aller en finale. C’est une possibilité envisageable, selon vous ?