C’est l’histoire d’une femme qui ne se sent pas tout à fait à sa place

Les puristes (et il y en a plein) me reprendront : Pascale Fonteneau n’est pas Belge. En effet, elle est Française, mais elle vit depuis si longtemps en Belgique, depuis 1971 en fait, qu’elle est devenue belge par adoption spontanée. Et puis son éditeur est Belge. Alors, je ne crois pas que j’abuse en sous-titrant cet article « C’est du belge ». Ceci dit, venons-en à son roman. Et là aussi, on peut sans doute dire qu’il y a du belge en elle, tant le décalage dans l’attitude d’Hélène est insolite, tant ce qui lui survient la dépasse, tant le climat est magrittien, en dehors des clous, de la normalité.