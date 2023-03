Formule 1: Jérôme D’Ambrosio va jouer un rôle chez Mercedes

La présence de Jérôme D’Ambrosio (37 ans) dans le stand Mercedes à l’occasion du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn n’avait échappé à personne. Interrogé à ce sujet, Toto Wolff avait alors évoqué la présence « d’un ami de la famille ». Deux semaines plus tard, on a appris que notre compatriote, qui avait disputé la saison 2011 au sein de l’écurie Marussia Virgin ainsi que le Grand Prix d’Italie 2012 pour Lotus (en remplacement de Romain Grosjean), allait jouer un rôle au sein de l’écurie qui fait rouler Lewis Hamilton et George Russell.