Endurance: Ferrari marque son retour en signant la pole à Sebring

Les deux 499P encadreront les Toyota tenantes du titre sur la grille de départ des 1000 Miles de Sebring dont le départ sera donné ce vendredi à 17 heures. Porsche et Peugeot sont à plus de 2 secondes !

Voilà qui s’appelle un retour réussi ! Cinquante ans après avoir quitté le sommet des courses d’Endurance, Ferrari a signé un retour fracassant en signant la pole position lors de la qualification des 1000 Miles de Sebring, première manche du championnat qui se déroulera ce vendredi à partir de 17 heures.

L’Italien Antonio Fuoco s’est montré le plus rapide sur un tour au volant de la Ferrari 499 Hypercar nº50 qu’il partage avec l’Espagnol Miguel Molina et le Danois Nicklas Nielsen. Il a devancé de deux et quatre dixièmes les Toyota championnes en titre alors pilotées par Brendon Hartley et Kamui Kobayashi. Tandis que l’autre Ferrari emmenée par Alessandro Pier Guido a fini 4e, à huit dixièmes.