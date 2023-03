La N-VA boycotte la séance plénière du Sénat

« Le rôle législatif du Sénat est extrêmement limité. Mais les partis de la Vivaldi inscrivent à l’agenda chaque semaine toutes sortes de résolutions et de rapports d’information qui ne relèvent pas de la compétence du Sénat. Perte de temps et derniers soupirs d’une institution déclinante », a expliqué le chef de groupe Karl Vanlouwe qui a pris pour exemple un des rapports discutés ce vendredi et qui porte sur les « deepfakes ».

Au fil des réformes de l’Etat, les compétences du Sénat se sont considérablement réduites. Sa composition a également évolué et l’assemblée n’est plus composée que d’élus régionaux et communautaires en plus de quelques sénateurs cooptés.