Tendance: le terrarium, ou le plaisir d’avoir chez soi son petit écosystème

Ces grands contenants en verre renfermant mousses et plantes tropicales plaisent. De nombreux ateliers existent désormais pour apprendre à les réaliser soi-même.

On peut tout à fait vivre au XXIe siècle et n’avoir jamais entendu parler de terrarium. Ces grands contenants en verre renfermant mousses et plantes tropicales ont beau être entrés dans beaucoup d’intérieurs, ils sont absents de beaucoup d’autres encore. Mais les choses sont peut-être en train d’évoluer, si l’on en juge notamment par le nombre d’ateliers, de tutos ou de publications en tous genres qui se déploient sur le sujet.

Chez les fleuristes aussi, les terrariums ont désormais leur place. Les plus petits s’épanouissent dans des bocaux assez étroits. Les plus gros, dans de grands vases imposants, dans des dames-jeannes parfois. Tous ont la prétention d’être, dans les intérieurs, de beaux « objets », avec la superposition des substrats, le vert soie de la mousse et les feuilles parfois joliment sculpturales des plantes en leur centre.