Si les échanges avec ChatGPT permettent de faciliter la rédaction d’articles, de posts sur les réseaux sociaux, d’articles de blog, voire de rédiger tout ou partie de travaux scolaires ou universitaires, la question s’est assez vite posée de savoir si le droit d’auteur était bien respecté par ChatGPT

Pour respecter les droits de la défense, je ne peux que poser la question à Chat GPT, que je cite : « En tant que modèle de langage, ChatGPT est programmé pour respecter les droits d’auteur et ne copiera pas de textes préexistants sur internet sans autorisation plutôt que de simplement copier et coller du texte préexistant. Dans tous les cas, ChatGPT s’efforce de respecter les droits d’auteur et de fournir des informations précises et fiables à ses utilisateurs tout en évitant toute violation des droits de propriété intellectuelle. »

Visiblement ChatGPT a déjà bien intégré la langue de bois. Il avoue que les textes qu’il propose sont basés sur des textes préexistants, mais il nous rassure en disant qu’il est « programmé pour respecter les droits d’auteur ». Néanmoins, il est impossible que, pour 100 % des textes dont il s’inspire, il ait obtenu (et d’ailleurs comment ?) les autorisations des auteurs ou des éditeurs. Malgré son affirmation, il est raisonnable de se poser la question du respect du droit d’auteur par ChatGPT, qui utilise des textes existants sans citer ses sources, ce qu’il confirme d’ailleurs : « La plupart des textes générés par ChatGPT sont des combinaisons de phrases et d’expressions préexistantes, qui sont souvent utilisées dans des contextes différents. Il peut y avoir des questions de plagiat ou de violation des droits d’auteur qui peuvent survenir si le contenu généré par ChatGPT est utilisé sans l’autorisation appropriée ou sans attribution. »

Faute avouée à moitié pardonnée ?

ChatGPT : un imposteur ?

Une autre question se pose : qui est l’auteur des textes proposés par ChatGPT ? Le droit d’auteur, à ce jour, est un droit des personnes physiques, et donc une intelligence artificielle ne pourrait pas en bénéficier. De plus, pour qu’un texte soit protégé par le droit d’auteur, il faut deux conditions : le texte doit être original et être écrit, les idées n’étant pas protégeables. Si les textes sont bien écrits, sont-ils originaux ? À lire aussi «Après l’orage»: quand l’intelligence artificielle plante des poulets

Qu’en pense ChatGPT ? Il n’est pas très sûr de lui car il déclare que « les réponses que je génère peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit et peuvent donc être protégées par le droit d’auteur ». Mais dans une autre discussion, il précise que « en effet, en tant que modèle de langage développé par OpenAI, ChatGPT n’est pas un auteur au sens de la propriété intellectuelle. Cela est dû au fait que ChatGPT est un programme informatique conçu pour générer du texte à partir de données existantes en utilisant des modèles statistiques et des techniques de traitement du langage naturel. »

Mais comme on ne sait jamais, il donne néanmoins un conseil : « La réutilisation du contenu généré par ChatGPT doit être effectuée avec précaution pour éviter toute violation des droits d’auteur ou de plagiat. »

ChatGPT ne revendique-t-il pas indûment un statut d’auteur protégé par la loi ?

ChatGPT ne respecte pas le RGPD !

Évidemment ! Il a été nourri avec plusieurs centaines de milliards de mots dont certaines données à caractère personnel, et ce sans aucune autorisation. De plus nous n’avons aucune possibilité de voir si des données nous concernant ont été collectées ou sont utilisées. Les droits d’accès, de rectification ou d’effacement ne sont pas respectés. De plus, si des questions sont posées à ChatGPT comprenant des données personnelles, celles-ci sont intégrées automatiquement dans sa base de données. À lire aussi Ces chatbots qui font trembler la toile

Imaginons que vous lui demandiez de l’aider à rédiger votre CV, que votre médecin lui demande un avis au sujet de votre pathologie, que votre avocat lui demande de l’aide dans le cadre d’un litige, toutes ces données personnelles seront collectées sans aucun respect du RGPD.

Chat GPT espionne votre entreprise !

ChatGPT conserve les questions que vous avez posées. Si vous lui demandez un avis pour rédiger un résumé du plan stratégique de votre organisation, ou pour vous aider à réaliser un PowerPoint concernant vos recommandations en matière de sécurité des informations, ce dernier sera désormais sur la place publique. Amazon a récemment informé ses collaborateurs quant au risque de divulgations de données personnelles et une étude de Cyberhaven a démontré que près de 5 % des sondés avaient déjà partagé des données confidentielles avec ChatGPT. Et si un utilisateur de ChatGPT l’interroge à ce sujet, il répondra en se servant des données que vous lui avez gentiment données. C’est la raison pour laquelle certaines organisations ont bloqué les accès à ChatGPT. À lire aussi GPT-4, le nouveau ChatGPT surpuissant, qui «hallucine moins»

Que faire avec ce jeune délinquant qu’est ChatGPT ?

Comme pour toutes les inventions, il faut apprendre à la connaître, comprendre ses avantages et inconvénients, et former et informer ses collaborateurs, ses collègues sur les risques potentiels. il y a déjà des plaintes en justice contre certaines intelligences artificielles, comme ce fut le cas contre Google News, Facebook, Instagram etc. mais rappelons-nous que ces autres délinquants sont toujours là.