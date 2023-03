Le télescope James Webb capture une image époustouflante d’une étoile sur le point d’exploser (photo)

Cette nouvelle image prise par le télescope James Webb a été prise en 2022 mais n’a été publiée par la Nasa que ce mercredi 15 mars 2023. Elle montre l’étoile WR 124 sur le point d’exploser.

En effet, l’étoile est sur le point de devenir une supernova. C’est pour cette raison que l’on peut apercevoir un halo de gaz et de poussières qui entoure l’étoile et qui brille grâce à la lumière infrarouge de James Webb. Selon la Nasa, il s’agit de l’une des étoiles les plus lumineuses et les plus brièvement détectables jamais rencontrée par l’agence spatiale. Un phénomène rarement observable pour les scientifiques.

Par ailleurs, la poussière qui se dégage de l’étoile mourante est particulièrement intéressante pour les scientifiques. « La poussière fait partie intégrante du fonctionnement de l’univers : elle abrite des étoiles en formation, se rassemble pour aider à former des planètes et sert de plateforme pour que les molécules se forment et s’agglutinent. Malgré les nombreux rôles essentiels que joue la poussière, il y a plus de poussière dans l’univers que les théories actuelles des astronomes […] ne peuvent l’expliquer », explique la Nasa.