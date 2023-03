«Verbruggen colossal», «contre-attaque glaciale»: les performances d’Anderlecht et de l’Union Saint-Gilloise vues par la presse allemande et espagnole

L’Union Saint-Gilloise a validé sa qualification pour les quarts de finale grâce à une belle victoire contre l’Union Berlin. Les Mauves ont créé l’exploit sur le terrain de Villareal. Et ces deux victoires ont été largement commentées par la presse allemande et espagnole. Petit tour d’horizon.

« Le sous-marin échoue et fait ses adieux à l’Europe », titre ainsi le journal espagnol AS. Et d’analyser : « Anderlecht a battu un Villarreal impuissant. Car ces adieux étaient inattendus. Un manque de punch, exactement ce dont Villarreal a besoin dans ce championnat, a condamné le club face à un Anderlecht qui a bénéficié de l’instinct de buteur de Slimani et des miracles du gardien Verbruggen. »

Marca, de son côté, considère Anderlecht comme une surprise. « Le grand favori de la Ligue des champions a manqué de belles occasions grâce à un Verbruggen résistant et a été éliminé par un but de Slimani. Villarreal n’était pas préparé à cela. En fait, personne ne l’était », peut-on lire dans les colonnes du journal sportif.

Et le Mundo Deportivo de constater : « Le sous-marin était aux commandes et avait des chances de marquer, mais s’est heurté à un Verbruggen colossal. »

En Allemagne, la solide victoire des Saint-Gillois au Lotto Park contre l’Union Berlin a été également passée à la loupe. « L’aventure européenne du FC Union (Berlin) est terminée. En Belgique, des maladresses défensives époustouflantes lui ont coûté sa qualification pour l’Europa League », analyse le Der Spiegel.

Die Welt titre ainsi : « Le conte de fées de l’Union (Berlin) s’achève en Belgique ». ET d’ajouter : « L’Union Berlin a été éliminée de l’Europa League. Après la frénésie contre l’Ajax vient la désillusion contre l’Union Saint-Gilloise. »