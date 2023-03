Jean-Thierry Lazare après la qualification de l’Union Saint-Gilloise: «La meilleure des réponses à ma non-sélection avec la Côte d’Ivoire»

Avec un but et un assist, ainsi qu’un goal annulé pour hors-jeu, Jean-Thierry Lazare Amani a flambé ce jeudi soir face à l’Union Berlin en 8e de finale retour de l’Europa League. Une belle consolation pour le médian ivoirien qui avait appris deux jours plus tôt qu’il ne faisait pas partie de la liste de Jean-Louis Gasset, le coach de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, en vue des matches de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations face aux Comores (les 24 et 28 mars prochains).

Lui qui avait pourtant été appelé pour la toute première fois en sélection en novembre 2022. « Je suis très content pour l’équipe qu’on soit arrivé à ce stade, c’est historique. Et personnellement, je suis très content car je ne faisais pas partie de la liste pour l’équipe nationale. C’est la meilleure des réponses », a lancé le joueur qui en a profité, au passage, pour dévoiler ses ambitions pour la suite de la saison. « Si on veut être champion ? Ce n’est plus à cacher, c’est notre objectif. On est passé tout près l’année dernière. Avec ce qu’on a démontré contre Genk, on veut être champion, oui. »