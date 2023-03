Tedesco sur l’absence de Witsel dans la sélection des Diables: «C’était une décision très difficile à prendre, mais la porte n’est pas fermée»

Parmi les grands absents, un nom ressort directement : Axel Witsel, qui n’a pas été repris par Tedesco. « Ce n’est pas une question d’âge, Jan Vertonghen a aussi 35 ans et fait pourtant partie de la sélection », a justifié le sélectionneur des Diables rouges. « J’ai été à Madrid il y a quelques semaines pour rencontrer Axel en personne, et je l’ai appelé hier pour lui expliquer ma décision, qui était, croyez-moi, très difficile à prendre ».

« Axel a fait tellement pour l’équipe nationale belge. Je pourrais prendre une heure pour expliquer son importance. La porte n’est pas fermée pour la suite, et je lui ai dit. Je voulais tester d’autres choses, on a tant de possibilités à ce poste-là », a poursuivi Tedesco. « Au mois de juin, ce sera une autre histoire et tout sera ouvert nouveau. Axel a apprécié de ne pas apprendre l’information dans les journaux. C’est important pour moi d’être honnête et direct avec les joueurs. »