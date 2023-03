Mieux comprendre et soigner les patients épileptiques réfractaires

L’épilepsie est une maladie neurologique chronique dont les causes sont secondaires (suite à des lésions cérébrales) ou génétiques. S’il touche environ 1 % de la population et peut survenir à tout âge, le « grand mal » reste méconnu du grand public et charrie de nombreux préjugés. « Les gens associent souvent l’épilepsie à des crises tonico-cloniques (pertes de conscience et contractions musculaires), mais elle peut aussi se manifester par de petites crises. Ces a priori rendent la vie des personnes épileptiques encore plus compliquée », regrette la neurologue-chercheuse Riëm El Tahry (cliniques universitaires Saint-Luc).