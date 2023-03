L’ONU évoque des crimes contre l’humanité en Biélorussie

À lire aussi Biélorussie: «Loukachenko ne comprend que le langage de la force»

Le rapport – qui porte sur la période allant du 1er mai au 31 décembre 2022 – s’appuie sur des entretiens avec 207 victimes et témoins et sur une analyse de plus de 2.500 éléments de preuve, notamment des photographies, des vidéos, des dossiers médicaux et judiciaires. Il documente « des violations généralisées et systématiques du droit international des droits de l’homme, y compris la privation illégale de la vie et de nombreux cas de privation arbitraire de liberté, de torture et de mauvais traitements, ainsi que des violences sexuelles et sexistes, des violations des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, et le déni d’une procédure régulière et d’une égale protection de la loi », a énuméré Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat.

« Notre rapport brosse un tableau inacceptable de l’impunité et de la destruction quasi totale de l’espace civique et des libertés fondamentales en Biélorussie », a déclaré Volker Türk, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.