Comment s’y retrouver dans les nouvelles formations pour devenir professeur?

Le portail mesétudes.be de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’adapte afin d’aider les candidats à s’y retrouver en fonction de leur profil et de leurs ambitions.

Alors que l’agenda social dans l’enseignement est chargé, sur fond notamment de désaccord entre syndicats et ministre de l’Enseignement sur la thématique de l’évaluation, la nécessité de recruter de nouveaux professeurs n’en est pas moins prégnante. Or, la prochaine année académique sera synonyme de gros changements dans la formation initiale des profs.

En effet, ainsi que le résume l’Ares (Académie de recherche et d’enseignement supérieur), « les études pour devenir enseignante ou enseignant, de la maternelle au supérieur, ont été entièrement réorganisées : exit le préscolaire, les primaires, l’agrégation… place aux bacheliers et masters en enseignement déclinés en 5 sections selon le niveau d’enseignement auquel on se destine. Désormais, 4 années minimum de formation seront nécessaires pour enseigner. »