Crise de l’accueil: le conseil des ministres approuve quatre projets de loi

Le conseil des ministres a approuvé vendredi en première lecture quatre projets de loi qui contiennent les réformes annoncées la semaine passée par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, à l’issue d’une réunion en comité restreint sur la crise de l’accueil, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

À lire aussi Nicole de Moor (CD&V) après l’accord migratoire: «Il n’y aura pas de baisse miraculeuse des arrivées»

Plusieurs mesures sont concernées, dont les places d’accueil réservées aux personnes dont la procédure d’asile est en cours et la fin de l’accueil si d’autres procédures sont entamées dès lors que la demande d’asile s’est conclue de manière négative. Un autre projet instaure l’obligation de coopérer au retour et la possibilité de mobiliser plus d’escorteurs.