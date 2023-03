Wallonie: enfin un cadre légal pour les communautés d’énergie

Longtemps attendu en Wallonie alors qu’il est déjà d’application à Bruxelles, le cadre légal autorisant et facilitant la création de communautés d’énergie renouvelable a été approuvé ce vendredi par le gouvernement régional PS-MR-Ecolo. Il prend la forme d’un arrêté d’exécution du décret défendu en mai 2022 par le ministre Philippe Henry et visant notamment à rapprocher la production de cette énergie et les consommateurs.

L’Ecolo se réjouit bien sûr de cette avancée qui correspond à une demande, si l’on en juge par les dizaines de projets qui piaffaient d’impatience : « Les énergies renouvelables seront ainsi accessibles à un plus large public et permettront des économies sur la facture mais aussi des économies d’échelle au niveau des installations. »