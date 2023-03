Passa Porta: itinéraire d’un lecteur gâté

Le Passa Porta Festival, c’est du 23 au 26 mars. Une explosion de littératures, de rencontres, de débats, de spectacles et de fêtes. Dans le labyrinthe des choses à faire le week-end prochain, voici un parcours en huit étapes.

Une centaine d’auteurs et d’autrices animeront le Passa Porta Festival, international, multilingue, intense, pertinent et ludique à la fois, du jeudi 23 au dimanche 26 mars. L’Anglo-Pakistanais Mohsin Hamid ouvrira cette édition le jeudi 23 mars avec un mot inédit sur la question du refuge et la présentation du Dernier homme blanc (Grasset), son nouveau roman à paraître en français le 5 avril. Avant cela, le même jour, Giuliano da Empoli recevra son prix Goncourt de la Belgique pour Le mage du Kremlin (Gallimard).