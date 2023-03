Crédit hypothécaire refusé: les raisons et les solutions

L’étape est souvent attendue avec appréhension, parfois elle s’apparente à un véritable défi. Trouver un crédit hypothécaire dans le contexte actuel n’est pas toujours facile. Voilà un petit temps déjà que les banques ont des exigences plus strictes en ce qui concerne l’apport de fonds propres. Et dernièrement, remontée des taux oblige, les crédits coûtent plus chers. Combien de dossiers sont refusés ? Difficile d’obtenir des chiffres, les banques ne sont guère bavardes sur le sujet. Chez BNP Paribas Fortis, on assure que moins de 5 % des dossiers sont rejetés, avant de vite nuancer. « C’est sans doute plus élevé car les demandes exubérantes ne sont pas prises en compte. Et en général, les dossiers que l’on aurait refusés ne sont parfois même pas présentés », souligne Marc Delforge, responsable des crédits au sein de l’établissement. Courtier installé à Bruxelles, Patrick Segers constate qu’environ 20 % des dossiers qu’il soumet sont rejetés.