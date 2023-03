Red Lions: les JO de Paris déjà dans la ligne de mire

A cinq mois du championnat d’Europe qui sera qualificatif pour les JO 2024, les joueurs belges ont repris leur routine quotidienne pour préparer ce rendez-vous capital. Un noyau qui a accueilli des nouveaux venus et qui attend patiemment la nomination officielle des deux prochains coachs-assistants.

Les vice-champions du monde de Bhubaneswar ont repris le chemin des terrains d’entraînement, ce mardi à Anvers, et entament ainsi un nouveau cycle fondamental avec 27 joueurs après les arrivées d’Arno Van Dessel (Herakles), Nelson Onana (Braxgata), Tobias Biekens (Braxgata) et Thomas Crols (Dragons). La prochaine échéance sera d’autant plus capitale qu’elle sera qualificative pour les Jeux de Paris en 2024. En effet, une victoire lors de l’Euro de Mönchengladbach (18 au 27 août) offrira un précieux ticket pour le tournoi olympique sans devoir se farcir l’un des deux tournois qualificatifs (à huit équipes avec les trois premiers qualifiés) qui devraient se dérouler en Espagne, en Angleterre (sous un dôme) ou au Chili en janvier prochain.